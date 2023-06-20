Работник караоке-клуба из Евпатории после ареста извинился, что не знал что такое «СВО»

Как уже сообщалось, недавно в Евпатории разгорелся скандал вокруг караоке-клуба, в которой женщине- жене участника СВО не дали исполнить гимн России. Также ее претензия была в том, что с ней весьма грубо общались лица кавказской национальности, посмеиваясь над термином «СВО».

После в клубе практически каждый день проводился своего рода концерт, на котором исполнялись песни в поддержку ЧВК «Вагнер», а также российские патриотические композиции.

Сегодня в Telegram-канале «Крымский Смерш» некий Шарипов Юсуф приносес извинения за данный инцидент.

«После профилактической беседы мне разъяснили, что СВО является специальной военной операцией. В данном конфликте вину свою признаю и поддерживаю всех участников специальной военной операции и прошу прощения у всех участников СВО», — сказал он в записанном видео.

Также, как добавляется, мужчина в общей сложности отсидел 30 суток ареста и заплатил штраф в размере 50 000 рублей.

Ольга Сурикова