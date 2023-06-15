Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 60 человек

В Братске в Иркутской области более 60 человек отравились шаурмой в кафе «Шаурму хочу», из них пятеро — дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело и задержал владельца кафе.

Массовое отравление шаурмой произошло 14 июня. Тогда с диагнозом «острая кишечная инфекция» после отравления шаурмой госпитализировали 11 человек, позже их количество увеличилось до 48. Сейчас их количество выросло до 62 человек, из них 29 госпитализированы, сообщает Следственное управление СК по Иркутской области.

«На утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе 5 детей. Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо», — сказано в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 238 УК, следователями задержан индивидуальный предприниматель — владелец кафе «Шаурму хочу». В настоящее время мужчину допрашивают.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет.

Напомним, от отравления смертельным сидром в разных регионах России скончались 32 человека, отравившихся оказалось около 90 человек.

Ольга Сурикова

Фото: pxhere.com