Севастополь будет еще ярче, а на Фиоленте станет меньше отключений света

В Севастополе идут работы по наружному освещению. Уже сейчас Горсвет восстановил и установил 852 светоточки и планируется установить еще 100.

Об этом сообщили на аппаратном совещании Правительства Севастополя.

Уточнили, что сейчас в городе 46 628 светильников. Завершен капитальный ремонт наружного освещения по 12 адресам: установлено более 680 фонарей, 190 опор и проложено свыше 14,5 тысяч метров кабеля.

Немаловажной новостью стало то, что рабочие продолжают капитальный ремонт линии «ВЛ-18», который обеспечивает светом Фиолент.

Для жителей этого района данная новость очень значима.

Работы должны завершиться до конца года, чтобы устранить периодические отключения.

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Кристина Ветер