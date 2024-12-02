За избиение «дедушки из Анапы» севастопольцу грозит восемь лет лишения свободы

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью пенсионеру.

К севастопольцу в гости приехал 74-летний дедушка из Анапы и гостил у него уже несколько месяцев, создавая неудобства для своего 36-летнего родственника. На просьбу внука уехать к себе домой пенсионер никак не реагировал и продолжать жить у него дома. Тогда мужчина попросил своего 40-летнего друга припугнуть дедушку. В один из дней приятели пришли домой и снова начали настойчиво просить пожилого мужчину покинуть квартиру. Разговор перерос в конфликт. Пенсионер стал грубо выражаться в адрес друга своего внука и тот, разозлившись, нанес ему два удара кулаком в голову, причинив тяжкий вред здоровью.

Теперь севастопольцу грозит до восьми лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Анна Левина