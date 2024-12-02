Погибла из-за неразделенной любви? Известны причины смерти девочки подростка в Севастополе

1 декабря «Севкор» писал о трагическом случае, который произошел у кинотеатра Муссон. Стали известны подробности смерти девочки подростка.

В воскресенье было обнаружено тело девочки, которая упала с высоты.

Сегодня стало известно, что, скорее всего, девочка покончила жизнь самоубийством из-за неразделенной любви.

На крыше «Муссона» вместе с ее вещами обнаружили телефон, в последнем сообщении которого ее отговаривали от суицида из-за несчастной любви. Парня, с которым у нее, вероятно, не сложились отношения, нашли, и следователи с ним общаются.

Сообщается также, что девочка была из благополучной семьи. Она жила с отцом и мачехой, пишет Mash на волне.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер