В России предлагают ввести «туристический бонус»

Путешествия по России заряжают мощнейшей энергией и вдохновляют сильнее, чем многие иностранные курорты. Поэтому ЛДПР предлагает ввести новый налоговый вычет для граждан, купивших путевку по достопримечательностям России

Данную программу в партии предлагают назвать «туристический бонус». Законопроект о новом налоговом вычете уже подготовлен.

«Туристический бонус» позволит людям посмотреть красоты нашей страны, планировать больше семейных поездок и, главное, воспитывать детей в духе патриотизма и уважения к Родине», — считает Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

И ведь, действительно, в регионах нашей огромной страны есть такие места, при виде которых захватывает дух: Курская коса, Ленские столбы, Хаджохская теснина, грязевые вулканы, Кунгурская пещера…

«И, конечно, наш город-герой Севастополь представляет большой интерес для туристов. Например, древнее городище Херсонес с богатейшей и интереснейшей историей. Балаклава, которую воспевал в своем романе «Лестригоны» Александр Куприн, мыс Фиолент с красивейшими пляжами. Красоты нашего края привлекали немало кинематографистов, которые сняли не один десяток фильмов. Нашей стране есть чем удивить и что показать», — говорит вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Кристина Ветер

Фото: ТГ-канал Крым мой край