Севастопольский депутат поднял вопрос восстановления прав военнослужащих, вернувшихся на контракт для участия в СВО

На сегодня на законодательном уровне рассматривается возможность возвращения накоплений для жилищного обеспечения на именном накопительном счете военнослужащим, которые после увольнения вновь подписали контракт для участия в СВО. Об этом сегодня в ходе сессии Заксобрания Севастополя сообщил сенатор Сергей Колбин.

Вопрос об обеспечении военнослужащих-участников СВО жильем на пленарном заседании поднял депутат от фракции ЛДПР Артем Гордиенко. Он подчеркнул, что сейчас является актуальной проблема необходимости восстановления накоплений на именном счете для получения жилья военными и работниками силовых структур, которые после увольнения на «гражданку» вернулись на службу и отправились на передовую.

Сенатор признал, что на сегодняшний момент не все участники накопительной ипотечной системы имеют право на получение такой льготы. И именно среди таких являются уволившиеся из рядов Минобороны, например, за нарушение дисциплины или по соглашению сторон.

«Получается, что вновь подписав контракт и по достижению срока службы 20 лет, он не наберет нужной суммы для получения тех или иных квадратных метров», — отметил Колбин.

Поэтому, по его словам, необходимо принятие специального закона для восстановления прав военных, чтобы при подписании контракта накопления были возвращены, а военнослужащий был реабилитирован.

Ольга Сурикова