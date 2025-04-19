Сегодня значимый праздник для полуострова — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

19 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу».
Это решение обеспечило безопасность южных границ России и дало возможность беспрепятственно выходить к Чёрному морю.
Позднее по указу императрицы, в районе современного Севастополя была заложена база для кораблей будущего Черноморского флота.
На месте неприметного поселения Ахтияр появилась главная база Черноморского флота — Севастополь — город, достойный поклонения.
Фото: правительство Севастополя
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города