Сегодня значимый праздник для полуострова — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

Город
19-04-2025

19 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу».

Это решение обеспечило безопасность южных границ России и дало возможность беспрепятственно выходить к Чёрному морю.

Позднее по указу императрицы, в районе современного Севастополя была заложена база для кораблей будущего Черноморского флота.

На месте неприметного поселения Ахтияр появилась главная база Черноморского флота — Севастополь — город, достойный поклонения.

Фото: правительство Севастополя

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