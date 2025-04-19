83-летний крымчанин установил мировой рекорд

Анатолий Горбунов поразил зрителей турнира «Сила Тавров VII» , установив мировой рекорд в становой тяге трэп-грифом. Он поднял внушительные 115 килограммов.

Первые тренировки спортсмена начались еще в школьные годы. Но особое значение физическая активность приобрела именно в зрелом возрасте. Как признался сам чемпион, после утраты любимой супруги, он по приглашению сына решил посетить тренажёрный зал.

«Занимаясь спортом, человек чувствует себя уверенно, получает поддержку и одобрение окружающих. Это всегда приятно», — делится спортсмен.

Но сила Анатолия Горбунова проявляется не только на спортивной арене. За пределами зала он известен как активный общественник и благотворитель: восстановил часовню на вершине горы Битак в Симферополе, разбивает клумбы и активно участвует в патриотическом воспитании молодёжи, регулярно посещая школы города.

Своей жизнью и делами он доказывает: физическая мощь — лишь отражение духовной стойкости и желания жить полной жизнью, невзирая ни на годы, ни на обстоятельства.

Фото: семейный архив Анатолия Горбунова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города