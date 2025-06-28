Икону с мощами святителя Луки Крымского доставили в отдельный медицинский отряд ВДВ на Каховском направлении в Херсонской области

Икону военнослужащим ВДВ, проходящим лечение и реабилитацию в медицинском отряде, привезли представители духовенства Крымской метрополии Русской православной церкви.

Икона побывала во многих местах специальной военной операции, как в Херсонской и Запорожской областях, так и в Луганской и Донецкой народных республиках.

Священнослужители совершили богослужение о здоровье раненых и больных. По завершении службы представители духовенства окропили святой водой всех желающих, а также палаты, приемную и хирургическое отделение.

Также священники передали небольшую гуманитарную помощь, которую собрали прихожане Крыма.

Видео: Минобороны России