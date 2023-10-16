Митрополит Тихон сравнил свое назначение в Крым с отправкой на Колыму

Митрополит Тихон (Шевкунов) сравнил свое назначение главой Крымской митрополии с отправкой на Колыму, место ссылки для многих религиозных деятелей в прошлом. Он отметил, что Крым для него, как и для других исторических фигур, был местом трудностей и испытаний. Митрополит просил прихожан монастыря помолиться о нем в связи с его службой на полуострове.

«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — сказал он.

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Напомним, епископ Тихон Шевкунов 11 октября назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии, сообщили в синоде РПЦ.

Ольга Сурикова