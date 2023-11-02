Сегодня в Севастополе уничтожат три авиабомбы времен Великой Отечественной

Происшествия
02-11-2023
Комментариев нет

В Севастополе уничтожат три авиабомбы времен Великой Отечественной, сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС.

Авиабомбы были обнаружены на дне бухты Гильзовая, уничтожать их будут прямо в акватории. Работы пройдут сегодня, 2 ноября, в период с 12:00 до 14:00.

Также с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе горы Кара-Коба сотрудники чрезвычайного ведомства проведут плановую ликвидацию иных боеприпасов ВОВ, поднятых из бухты.

Жителей просят сохранять спокойствие, ситуация на контроле ответственных подразделений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *