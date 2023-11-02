Сегодня в Севастополе уничтожат три авиабомбы времен Великой Отечественной

В Севастополе уничтожат три авиабомбы времен Великой Отечественной, сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС.

Авиабомбы были обнаружены на дне бухты Гильзовая, уничтожать их будут прямо в акватории. Работы пройдут сегодня, 2 ноября, в период с 12:00 до 14:00.

Также с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе горы Кара-Коба сотрудники чрезвычайного ведомства проведут плановую ликвидацию иных боеприпасов ВОВ, поднятых из бухты.

Жителей просят сохранять спокойствие, ситуация на контроле ответственных подразделений.