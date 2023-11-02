На улице Шевченко досрочно открыли детскую поликлинику

после капитального ремонта

Поликлиника находится на первом этаже жилого дома, построенного в конце 1980-х. С момента основания медучреждения ремонта там не было, и со временем помещения пришли в негодность.

Ремонт начался в ноябре 2022 года и завершился сейчас, к концу октября, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Подрядчик обновил фасад, полностью заменил инженерные системы, двери и окна, выполнил ремонт стен, потолков и полов.

Сейчас в отремонтированную поликлинику уже завезли новую мебель, врачи начали прием.

Ольга Сурикова