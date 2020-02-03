1 февраля на арене «Фишт» в Сочи состоялось открытие чемпионата Европы по регби.

В чемпионате принимают участие шесть команд: сборные России, Испании, Бельгии, Грузии, Португалии и Румынии.

Открытие чемпионата посетили директор Севастопольской федерации регби Наталия Самойленко и тренерский состав в лице Ивана Науменко.

В первый день чемпионата на поле встретились сборные России и Испании. «К сожалению, наша команда уступила испанцам. Тем не менее, эмоции зашкаливали, спортсмены показали высокий уровень игры, а самое главное – площадка чемпионата предоставила отличную возможность для коммуникации между представителями федераций различных регионов России», — отметила Наталия Самойленко.

Напомним, одним из ключевых партнеров Севастопольского федерации регби выступает городское отделение ЛДПР. А координатор Севастопольского городского отделения ЛДПР Илья Журавлев возглавляет попечительский совет федерации.

За год работы федерации удалось достичь значительных успехов: проведено два крупных турнира, женской команде Севастополя по регби удалось одержать победу на престижных «Moscow Games 2019», полным ходом идет процесс формирования Севастопольского регбийного клуба «Чайка».

По материалам пресс-службы Севастопольского отделения ЛДПР (и фото)