Есть ли в продаже крымские персики?

В Севастополе на рыночных прилавках появилась табличка «крымский персик». Продавец уверяла, что это знаменитый сорт «редхейвен». Корреспондент «Севкора» поинтересовался, возможно ли в середине июня встретить крымские плоды, у эксперта в области садоводства Юрия Буданова.

«Редхейвен» — это сорт среднего периода созревания. Его сейчас быть не может. Скорее всего, либо продавец искренне верит, что это «редхейвен», а на самом деле это какой-то гибридный персик, очень ранний, похожий на этот сорт. Либо же это все-таки заморские фрукты выдают за крымские».

Аграрий выразил сомнение в том, что это крымские фрукты:

Юрий Буданов рассказал, что сегодня в продаже есть персики из Турции и Узбекистана. Турецкие персики, как правило, плотные, узбекские обладают вполне выраженным насыщенным вкусом. В этих странах особенно следят за сортовыми традициями. Крымские суперранние сорта — водянистые.

Эксперт советует дождаться конца июля, когда действительно созреют настоящие крымские персики, например, как упомянутый сорт «редхейвен». Он славится эффектными красными плодами с отличными вкусовыми характеристиками, транспортабельностью и длительным сроком хранения. Примечательно, что этот персик устойчив к заболеваниям и нуждается в опрыскивании раза в 3-4 меньше, чем иные сорта.

«Персик имеет средние сроки созревания. Первый урожай можно наблюдать на 3-4-й год после посадки. Период плодоношения у дерева растянутый – длится 2-3 недели. Это обусловлено тем, что фрукты спеют не дружно. Первые плоды можно дегустировать в последнюю неделю июля, а массовое созревание приходится на начало-середину августа,» — отметил Юрий Буданов.

«Редхейвен» отличен еще и тем, что у него все плоды одинакового размера. А садоводы сами могут влиять на то, какой они получат персик: среднего размера или крупного. Крупные могут достигать даже 250–300 г.

«Однако садоводам стоит задуматься перед выращиванием огромных плодов. Дерево выделяет лимитированное количество сахарозы и фруктозы. Если ее не хватит, персик получится невкусным. Поэтому при выборе крупных персиков в магазине есть риск покупки красивых, но безвкусных плодов. Перед покупкой крупные персики всегда лучше продегустировать», — посоветовал аграрий.

Также он обратил внимание, что особо вкусные плоды персика получается, когда деревья выращивают с дефицитом влаги в период созревания плодов.

«Как и виноградная лоза, дерево персика в разумных пределах должно страдать, именно тогда плоды становятся с по-настоящему глубоким вкусом и особым ароматом,» — поделился эксперт.

Юрий Буданов также посоветовал при выборе персиков обратить внимание на сорт «кремлевский».

«Его многие покупатели обходят, потому что видят зеленый бочок и думают, что плод невкусный. Хотя на самом деле он имеет один из лучших балансов кислоты и сладости», — отметил аграрий.

А садоводам-любителям эксперт порекомендовал не выращивать на полуострове поздние сорта из-за весенних заморозков.