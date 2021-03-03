В Севастополе вторник был богат на ДТП с общественным транспортом

В Севастополе вторник, 2 марта, выдался урожайным на дорожно-транспортные происшествия.

Днем на Героев Сталинграда, рядом остановкой «Омега», водитель легкового автомобиля, поворачивая налево, врезался в троллейбус. Участники аварии перекрыли полностью полосу движения по направлению из города в Камыши.

Также днем образовалась огромная пробка в районе остановки «Студгородок». Здесь на перекрестке столкнулись стразу четыре автомобиля. После столкновения произошло небольшое возгорание одной из машин, обошлись без вызова пожарных.

Так, вечером вблизи остановки общественного транспорта «Улица Железнякова» столкнулись троллейбус, маршрутный автобус и легковой автомобиль, зажатый между ними. Движение в центре оказалось парализовано.

Фото: ForPost

Вечером на проспекте Генерала Острякова на ходу загорелась Mazda СХ-7. Тушить иномарку сначала попытались проезжавшие мимо водители, затем прибыли две пожарные машины. В аварии никто не пострадал.

Фото, видео: «Автопартнер Крым Севастополь ДТП»/vk.com