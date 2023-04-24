Сегодня ночью Севастополь был атакован надводными дронами

Сегодня рано утром, начиная с 3:30, Украина предприняла попытку атаки Севастополя морскими дронами, однако они были уничтожены на внешнем рейде.

«Была предпринята попытка атаки на Севастополь», – написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, по состоянию на 4:38 утра, один надводный дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены.

«Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», – подчеркнул глава города.

При этом с утра с утра не ходит морской пассажирский транспорт.

Как рассказал губернатор, на конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте — ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Стоимость проезда при перекрытии рейда составляет: ЕГКС — 24 рублей, наличные/ банковская карта — 30 рублей.

Ольга Сурикова