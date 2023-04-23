Останки князя Потемкина предлагают временно перезахоронить в Крыму.

Князя Потемкина следует перезахоронить в Крыму. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я думаю, что это должно быть темой общественного обсуждения в Крыму и в Севастополе. Власти и общество должны быть готовы принять эти останки и достойно их перезахоронить. При этом я хотел бы отметить, что это захоронение возможно осуществить как временное, до возвращения Херсона. Это как один из вариантов решения», — отметил Затулин, пишет РИА «Новости».

Прах Потемкина был вывезен перед организованным отступлением с правого берега Днепра, чтобы избежать его уничтожения или осквернения.

Затулин рассказал, что в Севастополя останки князя предложили похоронить во Владимирском соборе, где захоронены адмиралы Нахимов, Корнилов, Истомин, Лазарев. Благочинный Севастопольского округа отец Сергий отреагировал на эту идею положительно и даже подсказал, что есть место во Владимирском соборе, где это можно сделать.

Константин Затулин видит и другой вариант – строительство отдельной усыпальницы в районе Байдарских ворот, над Форосом.

Ольга Сурикова