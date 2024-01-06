Сегодня ночью над Крымом сбивали украинские ракеты

6 января около 00.30 мск силы ПВО РФ отбили атаку с применением авиационных управляемых ракет, сообщает Минобороны.

Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом.

Напомним, 5 января около 12.30 по московскому времени средствами ПВО была сбита противокорабельная ракета «Нептун», летевшая в сторону объектов на территории России, сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации минобороны, ночью 5 января дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма и один беспилотник над территорией Краснодарского края.

В четверг, 4 января, в результате атаки ВСУ на Крым и Севастополь силами ПВО были сбиты 10 ракет, сообщили в министерстве обороны РФ.