Сегодня ночью массированной атаке БПЛА подверглась Орловская и Ростовская области

Два БПЛА попали в жилой многоэтажный дом под Орлом. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что при этом пострадавших нет.

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Губернатор Василий Голубев сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область повреждены «складские объекты» в Каменском и Морозовском районах.

При этом в Морозовске находится военный аэродром, ранее местные жители сообщали о взрывах в этой районе. «Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил Голубев.

После ночной атаки продолжается пожар под Каменском-Шахтинским в Ростовской области.

Всего за ночь сбито 76 беспилотников. Над Ростовской областью уничтожены 36 БПЛА самолетного типа. Также активно атаковали Орловскую область, где два БПЛА попали в жилой дом, там сбили 17 беспилотников.

Напомним, накануне ночью на Севастополь был нанесен удар ВСУ американскими ракетами ATACMS с кассетными и фугасными зарядами.

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Ольга Сурикова