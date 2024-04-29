Сегодня началась страстная неделя

В последнюю неделю перед Пасхой Православная церковь вступает в Страстную седмицу

В Великий Понедельник Церковь вспоминает события первого дня пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме, когда Он в притчах произнес приговор над отвергшим Его избранным народом Израиля и его начальниками, напоминает Херсонес Таврический.

Православные христиане вспоминают последние дни земной жизни Христа: Его деяния и беседы с учениками, установление таинства Евхаристии (Причащения), предательство Иуды, заключение Господа под стражу, Его страдания и уничижение, распятие, смерть, погребение и последующее воскрешение.