В СЦКИ проходит выставка севастопольского фотографа Анны Корниловой «Язык души»

Экспозиция посвящена Международному дню танца. На ней представлены фотографии ярких красочных танцевальных моментов с концертов Государственного ансамбля танца «Черное море» и Образцовой хореографической студии «Черное море».

«Концертная и театральная съемка для меня особо любима и интересна, но при этом очень сложна. Это и ограниченная точка съемки, и наличие зрителей, динамичные танцы, прыжки, постоянно меняющееся освещение. Приходиться тренировать реакцию, чтобы не пропустить кадр. Но когда я вижу результат, то понимаю, что я смогла поймать красоту танца и остановить мгновение», — рассказывает Анна.

На фотографиях запечатлены пойманные мгновение в кульминации танцевального момента, с развивающейся тканью, эмоциями и чувствами танцоров.

Выставка будет работать до 29 апреля.

Место: Севастопольский центр культуры и искусств (ул. Ленина,25)

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