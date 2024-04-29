Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины

Телеграм заблокировал украинские боты, собиравшие данные о расположении российских войск: «Заблокирован чатбот Єворог, куда можно было пересылать координаты российской техники и военных. Не работают чатботы СБУ, ГУР, stop russian war, отключен и бот, который оповещает о летящих «Шахедах».

Главное управление разведки (ГУР) Украины подтвердило, что руководство мессенджера Telegram заблокировало несколько официальных чат-ботов, которые созданы властями страны.

Основатель мессенджера Павел Дуров 24 апреля сообщил, что администрация Telegram блокирует аккаунты, которые собирают данные и координаты для последующего нанесения военных ударов.