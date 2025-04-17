Остановки не соответствуют!

Остановки, которые покупает город, не соответствуют документации торгов.

Ранее редакция «Севкора» размещала экспертизу, в которой отражены значительные отклонения от документальных требований к остановочным павильонам.

Так спорными стали объекты по электронному аукциону от 18.09.2024 (извещение №0174500001124004815). 11 объектов от подрядчика ООО «Альбарис», которые по оценкам экспертов, не соответствуют документам Архитип 3, заявленных в торгах.

Сейчас стало известно, что один из участников той закупки подал иск в Арбитражный суд города Севастополя к Департаменту управления делами Губернатора и Правительства Севастополя о признании недействительными результатов торгов по извещению №0174500001124004815 о проведении электронного аукциона от 18.09.2024 на право заключения контракта на поставку остановочных павильонов с ветрозащитной панелью (архетипа № 3).

Также отметим, что по этой ситуации редакция обращалась с информационным запросом. Ответ от департамента транспорта города так и не получили.

Напомним, что это не первый случай, когда к устанавливаемым остановочным павильонам у жителей Севастополя возникают вопросы. Ранее стало известно, что жители ул. Геловани, 1 обратились в суд с требованием изменить локацию установки с их придомовой территории на привычное место, где сейчас стоит старый павильон.