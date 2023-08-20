Саки- курорт, малоизвестный самим крымчанам и севастопольцам

Если спросить у большинства жителей полуострова, что вы знаете о Саках, они назовут грязи и соляные озера, и добавят, что делали там только фото на розовых озёрах. Но, как оказалось, здесь превосходные чистейшие пляжи, незагроможденные нелепыми ларьками. Несчётное количество белых, желанных для глаз севастопольцев, раздевалок, душ, туалет, уютные кафе. Любимовка с Учкуевкой точно завидуют.

И да, отдыхающих тоже немного.

Ещё отдельно удивила огромнейшая обновленная набережная на берегу озер. Это лучшее, что мы видели во всех городах Крыма. Во-первых, вам вряд ли хватит сил, чтобы пройти ее всю за один раз. А во-вторых, это цветы, фонтаны, современные фонари, детские площадки, сцены, удивительный амфитеатр сделанный вниз и уличные театры.

Здесь где-то должен икнуть бетонный монстр, который пытались построить вместо «Ракушки». Так вот это же можно было построить в углублении и получился бы такой же прекрасный парковый амфитеатр.

Ольга Сурикова

Фото: Ольга Сурикова