Где дешевле всего купить школьные товары в Севастополе

ЛДПР проводит мониторинг цен в разных района города. Сегодня на очереди Гагаринский:

Севастопольское отделение ЛДПР проводит мониторинг цен на школьные принадлежности, чтобы облегчить родителям жизнь. Ведь гораздо удобнее владеть информацией, во сколько обойдется сбор ребенка в школу, чтобы подготовить эту сумму.

Итак, в Гагаринском районе в супермаркете «Доброцен» шариковые ручки обойдутся в 31-32 рубля, а простые карандаши 47-48 рублей.

Тетради варьируются по цене от 6 до 26 рублей в среднем. Цена зависит от количества листов.

Набор фломастеров – 35 рублей; альбом для рисования – 50 рублей.

Краски гуашь 6 цветов 79 рублей и 12 цветов 199 рублей.

В 25 рублей оценивается клей-карандаш.

Пенал – необходимая вещь для школьника. В данном супермаркете его можно приобрести за 230 рублей.

Самой дорогой вещью является рюкзак, который стоит 1546 рублей.

В КанцПарке на некоторые перечисленные выше позиции цены выгоднее, но на некоторые, напротив, выше.

Например, пенал, ручку и простой карандаш выгоднее покупать в КанцПарке, где цены на эти товары составляют 116, 13 и 41 рубль соответственно.

Дешевле обойдутся краски гуашь 12 цветов, а также клей-карандаш. Цены на эти товары 145 и 11 рублей.

А вот тетради в этом магазине по сравнению с «Доброценом» почти в два раза дороже.

Фломастеры и альбом для рисования тоже стоят дороже примерно на 30-35 рублей.

Стоимость рюкзаков в этих магазинах одинаковая.

Следите за нашими публикациями с мониторингом цен и по другим районам города.

Кристина Ветер

Фото: открытые источники в сети интернет