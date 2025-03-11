Москва подверглась массированной атаке БПЛА

Всего сбито 69 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

В Москве из-за падения обломков БПЛА повреждена кровля дома на Домодедовской улице, сообщил глава города.

К этому часу стало известно:

— Около 5 утра дрон влетел в многоэтажку в Раменском. Пожар начался в квартире на последнем этаже. пока о пострадавших нет информации.

— Дроны повредили несколько многоэтажек в Видном. В крыше одной из них пробита большая дыра.

— Один из беспилотников врезался в частный дом в коттеджном поселке Высокий Берег.

— Также обломки дрона повредили многоэтажку на Домодедовской улице в Москве.

— В Домодедово обломки беспилотника упали на парковку «Мираторга». Там начался сильный пожар. Предварительно, повреждены более 20 автомобилей.

Один человек погиб и трое ранены в результате падения обломков на парковку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Ольга Сурикова

Фото очевидцев с парковки «Мираторга»