Погода в Севастополе 30 июня

Погода
30-06-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Ночью кратковременный дождь, гроза,

днем без существенных осадков.

Ветер ночью северный,

днем северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 23…25°.

Температура воды в море 21-22°.

Вот и остался позади уже первый месяц лета

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