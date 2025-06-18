С департамента городского хозяйства взыскали деньги за нападение бродячих собак на ребенка 

Вступило в силу судебное решение по иску прокурора о взыскании морального вреда в пользу мальчика, пострадавшего от укуса собаки

Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры о необходимости взыскать компенсацию в пользу ребенка, которого укусило бездомное животное.

Установлено, что в 4 июня 2024 года около 22:00 на набережной Назукина в Балаклаве на 9-летнего мальчика, который ехал на велосипеде в сопровождении матери, напали три бродячие собаки. Одна из них укусила ребенка, оставив ссадину в районе бедра. Ребенок сильно испугался, ему понадобилась медпомощь.

Прокуратура подала в суд на департамент городского хозяйства для компенсации морального вреда, причиненного нападением и укусом бродячих животных.

«Вопреки требованиям действующего законодательства Департаментом городского хозяйства Севастополя не реализованы полномочия по отлову и содержанию животных без владельцев», — подчеркнули в ведомстве.

Иск прокурора удовлетворен. Ленинский районный суд Севастополя вынес решение о взыскании в пользу мальчика 10 тыс. рублей. Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, но Севастопольский городской суд поддержал позицию прокуратуры.

Судебный акт оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Ольга Сурикова

Фото создано shedevrum.ai

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