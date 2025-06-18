Госдума ограничила употребление иностранных слов в рекламе

Больше не «EXIT» — теперь только выход

Госдума одобрила новые ограничения для использования иностранных слов. Закон принят для защиты русского языка. Он ограничивает использование иностранных слов на вывесках, в названиях жилых комплексов и т.п.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года и добавит новые ограничения по использованию англицизмов (их документ касается в первую очередь). Уже сейчас обязательными сферами использования русского языка являются образование, средства массовой информации, реклама, проведение культурно-массовых мероприятий.

Теперь вывески должны быть обязательно выполнены на государственном языке. Например, «закрыто» и «открыто», «распродажа», «цены», «вход», «выход» и т.п. Их часто пишут на английском.

Также в законе есть норма, которая касается жилых комплексов и иных зданий. Их названия должны быть выполнены на русском языке. Парламентарии считают, что разные «Green Valley» и «River Side» создают ощущение чужеродности в русских городах. Застройщики будут обязаны использовать кириллицу, что сделает городскую среду более гармоничной и узнаваемой».

Ольга Сурикова

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