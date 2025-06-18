Крымчане за неделю перевели мошенникам более 20 миллионов рублей

В период с 9 по 15 июня на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 50 граждан, лишившись более 20 миллионов рублей.

В полицию Симферопольского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что на мобильный телефон ее ребенка поступил звонок от неизвестного, который представился преподавателем его школы. «Учитель» сообщил мальчику, что на имя его родителей оформлен кредит и деньги идут на финансирование ВСУ. Следуя указаниям постороннего, ребенок оформил кредит с телефона матери и перевел 680 тысяч рублей на продиктованный мошенником счет, думая, что помогает «разоблачить» преступников.

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур и сотрудников Росфинмониторинга;

– «безопасный» счет;

– ваш родственник попал в ДТП;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ЗВОНКИ обмануты 22 человека. 8 звонков было по схеме «ВАШ РОДСТВЕННИК ПОПАЛ В ДТП». Желая помочь своим близким и родным, крымчане передали мошенникам более 2 миллионов рублей.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦСЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануто 27 человек

Росфинмониторинга, который утверждал, что ее сбережения под угрозой. Поверив написанному в телефоне, пенсионерка перевела на «безопасный счет» мошенников более 6 миллионов 500 тыс. рублей.

Жительница Феодосии, обратившись в полицию, рассказала, что через онлайн-сервис бесплатных объявлений продавала кондиционер. Вскоре с ней связался потенциальный покупатель. Он отправил заявительнице ссылку, перейдя по которой она попала на сайт-двойник. Ничего не подозревая, крымчанка ввела данные своей банковской карты, надеясь вскоре получить деньги от продажи, однако вместо этого ей пришло сообщение о списании более 16 тысяч рублей.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai

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