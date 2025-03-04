С 8 марта меняется схема автобуса №95

По многочисленным просьбам жителей Казачьей бухты с 8 марта будет изменена схема движения автобусного маршрута №95 «бухта Казачья – Центральный рынок».

Сейчас автобусы следуют в город по улицам:

Сеченова, Ленинградская, Ивана Голубца и Гоголя.

А из города по улицам: Гоголя, Ивана Голубца, Льва Толстого, Пирогова, 5-й Бастионная.

С 8 марта автобусы №95 будут идти в город через площадь Восставших по улицам: 5-я Бастионная, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца и Гоголя, а из города — по ул. Капитанской, Бакинской и 6-й Бастионной.