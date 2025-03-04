Футбольная команда ЛДПР снова показала отличные результаты в турнире по футболу

Команда ЛДПР продолжает участие в турнире по футболу формата 8х8. Спортсмены показывают потрясающие результаты, фактически вырывая победу у сильных игроков.

На днях прошел матч с командой «Море», который закончился со счетом 8:2 в пользу ЛДПР. Лучшим игроком признан Артем Осипов.

Горжусь нашими спортсменами.

Следующая игра предстоит с командой «Метеор» — это сильный противник. Желаю команде проявить свои лучшие качества и одержать победу!

По завершению турнира в Севастополе начнется новый этап для футболистов – возможность побороться за Кубок имени Пестерова. Это футбольный турнир, который проводится в России в честь памяти известного футбольного деятеля и спортивного комментатора Виктора Пестерова.