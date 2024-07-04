ЛДПР продолжает побеждать в Севастопольской минифутбольной лиге 5х5

Футбольная команда ЛДПР одержала уверенную победу над «Уютстроем» со счетом 11:6, продемонстрировав яркий и атакующий футбол.

«Игра получилась очень тяжёлой и энергозатратной, но мы смогли показать характер и добиться нужного результата, – поделился впечатлениями руководитель команды Борис Этенко. – Благодарим соперника за достойную игру!».

Героем встречи стал Владислав Четыркин, отправивший в ворота соперника пять безответных мячей!

«С каждой игрой команда действует все более слаженно и сыгранно», – отметил тренер команды ЛДПР Александр Жабокрицкий. И это не пустые слова: эффективность выбранной тактики (1-2-1-1 с активным подключением вратаря в атаке) говорит сама за себя.

После этой победы ЛДПР прочно закрепилась на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидера – команды «Метеор» – всего на три очка. Впереди еще девять туров, и борьба за чемпионство обещает быть жаркой!

Уже на следующей неделе, в 21:00, на стадионе «Патриот Арена» (ул. Отрадная, 16) состоится матч ЛДПР – ФК «Чайка».

Анна Левина