С 30 июня иностранные граждане, приезжающие в Россию, будут обязаны пройти цифровую регистрацию

Это включает фотографирование и сдачу отпечатков пальцев, которые войдут в цифровой профиль гостя страны.

Обязательство распространяется на всех иностранцев независимо от способа пересечения границы, кроме граждан Беларуси, детей младше шести лет, дипломатов, работников посольств и консульств, аккредитованных представителей международных организаций и их семей.

Заявление на въезд должно подаваться онлайн не позже чем за 72 часа до прибытия в Россию. Если причина визита связана с экстренным лечением, тяжёлой болезнью или смертью близкого родственника, заявку можно подать не позднее четырёх часов до предполагаемого въезда.

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