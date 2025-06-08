В Севастополе состоялся Второй этап Кубка города по автомобильному спорту

Спорт
08-06-2025

В нем приняли участие 20 севастопольцев. Соревнования проходили в трех номинациях: спорт, любители и леди.

На автодроме ДОСААФ  гонщики продемонстрировали мастерство въезда в гараж, полицейского разворота и движения задним ходом.

Лучшее время проезда показал Михаил Носко – 1 минута 57 секунд.  Именно он завоевал первенство в классе «Спорт», оставив позади Михаила Кинаса и Евгения Белоусова.

Среди участников категории «Любитель» отличились Сергей Лушников, Александр Кошелев и Дмитрий Ракович.

Среди женщин золото завоевала стала Мария Андрушко, серебро досталось Марии Дмитренко, бронза – Виктории Хмелевской.

Соревнование организовано Федерацией автоспорта Севастополя и посвящено празднованию Дня России.

Фото: Ника Касперская

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