На улице Новороссийская обрезают ветки для улучшения видимости дорожных знаков

Севавтодор приступил к обеспечению видимости дорожных знаков на улице Новороссийская. Для этого рабочие обрезают ветки дикорастущих растений, поросли и кустарники.

Напомним, что работы проведут в три этапа на протяжении всей улицы: до 19 мая от улицы Партизанская до улицы Демидова, с 19 до 26 мая от улицы Демидова до улицы Адмирала Октябрьского и с 26 мая до 2 июня от улицы Адмирала Октябрьского до улицы Шмидта.

На это время на улице временно ограничена стоянка и остановка транспортных средств.

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