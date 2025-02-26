С 20 марта в Балаклаве перекроют движение

Речь идет об участке улицы Калича в районе дома 20 и здания 8.

Для личного автотранспорта будет организовано двустороннее движение на улице Куприна и Герасима Рубцова.

Перекрытие дороги необходимо для прокладки канализации — устаревший трубопровод заменят без рытья траншей. Сроки завершения работ на ул. Калича – август 2025.

Строительство нового Балаклавского коллектора позволит избежать сброса неочищенных стоков в море и свяжет Балаклаву с КОС «Южные».

1 мая планируют перекрыть площадь. Жители и гости Балаклавы смогут добраться до набережной с перехватывающей

парковки ул. Строителей на маршруте №27.

Возможно от Шампанерии до площади 1 мая с апреля запустят дополнительный транспорт.

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