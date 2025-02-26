В Москве продолжают обсуждать помощь бойцам на Всероссийском форуме «Плечом к плечу. За Русскую Победу!»

Организатором выступила партия ЛДПР.

В форуме принимают участие все, кто может внести свой вклад в успех спецоперации — от представителей власти, производителей военной техники и предпринимателей до священников и волонтеров.

Форум проводится уже второй раз, и в этом году много внимания уделялось реабилитации военных, их возвращению в нормальную жизнь.

«Русские — это сегодня те, кто вместе с президентом России вокруг себя сплотил новое мировое большинство, кто за многополярный мир, где каждая страна и ее история, традиции, язык станут отдельным плюсом силы, влияния, принятия решений», — отметил Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР.

Замминистра обороны Анна Цивилёва на форуме отметила важность новых протезов для ветеранов специальной военной операции (СВО), которые позволяют заниматься спортом. Это самые высокофункциональные, самые современные протезы, которые по медицинской возможности — сохранении культи определенного размера — позволяют не только жить активной жизнью, но и заниматься спортом.

На круглых столах также поднимался вопрос содействия ветеранам в получении актуального на гражданке образования.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города