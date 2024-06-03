С 1 июля в России повысят цены на услуги ЖКУ в среднем на 10%

С первого июля в России должны повысится тарифы на услуги ЖКХ. В Некоторых регионах повышение достигнет 15%. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, это связано с реакцией производителя услуг на изменения рынка. «В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года, за это время многое изменилось», отметил он.

Размер повышения тарифов принимают местные власти.

В Севастополе последний раз повышались тарифы на ЖКХ с нового 2022 года.

Напомним, в Севастополе с апреля работает новый оператор по обработки коммунальных платежей.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

