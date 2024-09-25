Партия «Новые люди» предложила отменить уголовку за оскорбление депутатов

Новая сессия Госдумы началась с необычного предложения — отменить уголовную ответственность за оскорбления депутатов. С таким предложением выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он отметил, что иногда слуги народа позволяют себе такие выражения, на которые сложно отреагировать без резких выражений.

«Бывают моменты, когда депутаты выходят на трибуну и всерьёз говорят, что надо женщин на кухню задвинуть, чтобы детей рожали, а не образование получали. Люди не понимают, как здесь не оскорблять. Правильно, что алкогольный магазин в Госдуме закрыли. Но надо продолжать. Для людей создавать возможности. А для себя запреты. Это непривычно, но нужно. Люди этого ждут», — сказал Алексей Нечаев.

Сейчас за оскорбления представителей власти можно получить штраф до 40 тысяч рублей или до года исправительных работ. Нечаев направил запрос в Верховный суд, где предлагает убрать наказание для людей, чтобы оценивать работу депутатов люди смогли честно, безопасно и бесплатно.

Еще один запрет для депутатов и чиновников предложил однопартиец Алексея Нечаева, депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачёв. Он заявил, что готовит законопроект, который запретит госслужащим проводить видеоконференции в иностранных сервисах.

Идея этого законопроекта появилась после того, как французские силовики шантажом попытались получить доступ к серверам Telegram, задержав Павла Дурова.

«Мы как партия всегда выступали против блокировки сервисов, где до сих пор нет наших качественных аналогов. Например, YouTube. Но есть области, где аналоги давно есть и прекрасно работают. Например, видеоконференции. Если владельцы иностранных корпораций не гарантируют свободу слова и тайну переписки, нашим госслужащим справедливо отказаться от их услуг и перейти на российские аналоги. Их много. Яндекс, Сбер, Iva Technologies», — говорит Антон Ткачёв.

Он добавил, что обычных пользователей ограничения не затронут: они сами будут выбирать любую удобную площадку для видеоконференций.

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