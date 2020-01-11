Севастопольцев приглашают на художественную выставку «#365»

«#365»

14 января в 17:00 в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого состоится открытие выставки «#365».

В экспозиции более 50 произведений: картины, творческие календари, открытки, скетчи и иллюстрации, постеры.

На выставке свои работы представят художники Елена Сопова, Александр Бурцев, Валерий Либа,

Виталий Либа, Зинаида Гурьева, Владимир Адеев, Елена Мелькова, Оксана Домнина, Сергей Меркулов, Нана Деменкова, Ирина Ожерельева, Сергей Грищенко, Катя Луганская, Даня Евдокимов, Вероника Вайс (Симферополь), Рина Воронова (Керчь).

Вход бесплатный

Ежедневно с 10:00 до 19:00

Контактный телефон: +7 978 023 81 29