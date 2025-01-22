В России предложили переименовать Черное море в Русское

Переименовать Черное море в Русское предложил депутат Саратовской думы Денис Буланов призвал переименовать Черное море в Русское. Свою идею он озвучил в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в XIV–XVI веках море именно так и называлось и ему необходимо вернуть историческое наименование.

Инициативу уже направили в Федеральную службу госрегистраци.

«Именно здесь русские князья устанавливали торговые пути, зарождалась русская дипломатия, здесь ковалась геополитическая мощь. Однако имя, овеянное славой и омытое кровью, было утрачено. Так не стоит ли нам сегодня сделать этот символический жест и вернуть на карты Русское море? Хотя бы для использования во внутренней географии?» — считает депутат.

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Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова