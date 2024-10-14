Россиянка родила ребенка в туалете в Антальи и «выбросила» его в унитаз

Ужасный случай, который не поддается объяснению, произошел в аэропорту Антальи при участии жительницы России.
То, что увидели сотрудники аэропорта, когда вошли в общественный туалет, повергло их в шок. В унитазе лежал новорожденный.
К счастью, он был жив, так как времени с того момента, как его родили до того, как его обнаружили, прошло очень мало – 12 минут. Это и спасло его жизнь, констатировали врачи.
Удалось выяснить, что же произошло. 18-летняя девушка родила в туалете и таким жестоким способом решила избавиться от ребенка. В этом ей содействовала ее 47-летняя мать.
Как ни в чем не бывало они отправились в зал, ожидая свой рейс на Москву.
По камерам видеонаблюдения удалось вычислить действия женщин. Известны также их имена.
В зале ожидания их и задержали.
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Кристина Ветер