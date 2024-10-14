Дело участника СВО, которого обманули мошенники, прокуратура взяла под контроль

В прокуратуре Севастополя сообщили, что проверка по поводу мошеннических действий, направленных на участника СВО, идет полным ходом.

Стало известно, что участник спецоперации стал жертвой мошенников на одном из крупных интернет-сервисов по размещению объявлений.

Мужчина думал, что ему окажут услуги по перетяжке салона авто, но это был только предлог. Единственное, что интересовало мошенников – это его деньги, которые они и похитили.

В сентябре текущего года мужчина подал заявление в органы внутренних дел.

Прокуратура Севастополя взяла под контроль проверку, которую проводят правоохранительные органы.

И если будут основания, прокуратура примет меры реагирования.

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Кристина Ветер