Россияне рассказали о своих страхах на 2023 год

Больше всего жители нашей страны боятся в 2023 году повышения цен. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в декабре 2022 года экспертами Аналитического центра НАФИ совместно со Страховым Домом ВСК.

Больше всего люди боятся: увеличить расходы из-за вызванного инфляцией роста цен (29%), заболеть в будущем году какой-нибудь тяжелой болезнью (27%) и потерять свои доходы (27%).

Боязнь роста расходов наиболее свойственна мужчинам (35% против 24% женщин), людям в возрасте от 35 до 44 лет (39%) и респондентам с высшим образованием (38%). Потери доходов сильнее боятся опять-таки мужчины (31% против 24% женщин), люди в возрасте 45–54 лет (33%) и те, кто имеют среднюю по размерам зарплату (30%).

В первую десятку страхов россиян на 2023 год вошли также:

боязнь за детей, с которыми может «что-то случиться», — 25%. При этом среди женщин доля тех, кто испытывает именно этот страх, достигает 36% против 11% у мужчин;

страх перед новой волной пандемии COVID-19 — 20%;

возможность терактов — 18%;

потеря возможности расплатиться по ранее взятым кредитам — 11%;

боязнь лишиться работы — 9%;

возникновение дефицита продуктов и лекарств — 8%;

стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, природные пожары) и травмы — по 7%.

Напомним, депутаты заксобрания Севастополя во втором чтении приняли закон «О бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласно опубликованному на сайте местного парламента документу прогнозируемый общий объем доходов бюджета города составит 70,8 млрд рублей, из них 45,6 млрд рублей – дотации из федерального бюджета.