Как будет работать МРЭО в новогодние дни

Госавтоинспекция Севастополя информирует о графике работы регистрационно-экзаменационного подразделения — МРЭО в новогодние праздники.

В период праздничных выходных в МОЭРТНиРАС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, приему экзаменов будет осуществляться по следующему графику:

30 декабря – с 08-00 до 20-00 часов

31 декабря – с 08-00 до 15-30 часов

4 и 5 января – с 08-00 до 17-00 часов

1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 января – выходные дни

Подать заявление на получение государственных услуг можно посредством использования Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием системы управления электронной очередью, реализованной в подразделении, напомнили в пресс-службе городского УМВД.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что предоставление услуг по линии МРЭО осуществляется по адресу: ул. Паршина, 29.

Ольга Сурикова