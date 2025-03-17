Россия обеспечила энергетическую безопасность Севастополя

Энергомост и ТЭС Балаклавская — энергетическая стабильность Севастополя

У энергетической безопасности Севастополя и Крыма сегодня тоже годовщина. 18 марта 2019 года президент России Владимир Путин запустил Таврическую и Балаклавскую ТЭС. Событие трудно назвать не историческим — энергообъектов такого уровня на полуострове никогда не было.

Экономическое и социальное развитие региона невозможно без развитой энергетической инфраструктуры.

В 2014 году электроэнергия на весь Крым почти полностью подавалась из Украины — это примерно 900-950 МВт, но и этих поставок было недостаточно. Полуостров в то время вырабатывал только 162 МВт, электростанции были в плачевном состоянии. Полуостров был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года — из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие из Украины. В памяти крымчан и севастопльцев навсегда останутся такие слова как «блэкаут» и «энергоблокада». Ситуация улучшилась с запуском 2 декабря первой нитки энергомоста из Краснодарского края через Керченский пролив. В запуске первой очереди энергомоста в Крым в этот день принял участие президент России Владимир Путин. А ввод 15 декабря второй нитки увеличил его мощность до 400 МВт.

На полную мощность энергомост был введен 11 мая 2016 года, аварийно-допустимая мощность составляла 810 МВт. В 2017 году после запуска энергомоста в Крыму были достигнуты многолетние максимумы энергопотребления. 18 мая 2016 года в Республике Крым, а 25 мая и в Севастополе был наконец-то отменен режим ЧС, введенный в конце 2014 года в связи с энергоблокадой Крыма со стороны Украины.

Новая теплоэлектростанция —Балаклавская — построена за рекордные 3,5 года. Первый энергоблок был запущен в 2018 году. И 18 марта 2019 года президент принял участие в режиме видео-конференции в запуске на ТЭС второго энергоблока. Теперь ее полная мощность 470 МВт.

ТЭС работает на природном газе, предусмотрена работа на резервном топливе. Кроме того, оборудование электростанции сейсмоустойчиво, выдерживает землетрясения амплитудой 9 баллов.

Электроэнергии теперь хватает для устойчивого энергоснабжения промышленных, социальных объектов и непосредственно жителей города, а также формируется резерв мощности, необходимый для реализации промышленного и туристического потенциала региона.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова