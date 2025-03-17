При России на улице Большой Морской впервые за 70 лет проведена реконструкция

В Севастополе весной 2020 года была завершена масштабная реконструкция улицы Большой Морской, площадей Лазарева и Ушакова.

Центральная улица полностью отремонтирована впервые за 70 лет, с момента восстановления города после Великой Отечественной войны.

Работы стартовали в начале ноября 2019 года. Правительство Москвы в рамках сотрудничества с Севастополем взяло на себя обязательство по преображению сердца и визитной карточки города. Работы обошлись в 2,3 миллиарда рублей.

На проезжей части Большой Морской уложен новый асфальт, пешеходная зона значительно расширилась, тротуары выложены плиткой, высажены новые деревья, установлены скамейки, урны, фонари и современные телефонные будки с USB-входами для зарядки телефонов. Жители города участвовали в создании проекта реконструкции. Одной из просьб горожан было сохранение облика старых столбов освещения. Новые фонарные столбы — точная копия исторических, с пятиконечными звездами.

На преобразившейся улице появилось множество скамеек, на площади Ушакова сделали сухой фонтан, а на Лазарева — появилась новая зона отдыха. Высажены сотни деревьев и тысячи многолетних кустарников, подведена система полива.

При реконструкции был сохранен исторический облик Большой Морской.

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Ольга Сурикова

Фото: Иван Клепачев