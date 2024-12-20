Россия нанесла удар по пункту управления СБУ в ответ на украинскую атаку по предприятию в Ростовской области

18 декабря ВСУ атаковали «Комбинат Каменский» шестью американскими ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами «Storm Shadow».

Сегодня утром российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по пункту управления СБУ, киевскому КБ «Луч» и позиции ЗРК Patriot, сообщило Минобороны.

Сообщается, что все цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

Военкоры пишут, что удар по управлению СБУ – ответ на убийство генерала Кириллова.

Напомним, 17 декабря в результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической, и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ольга Сурикова

Фото: ДСНС Киева

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

